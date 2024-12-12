ОЭСР: Англия лидирует по числу сверхквалифицированных работников

Аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пришли к выводу, что среди жителей развитых стран распространенной проблемой становится избыточная квалификация, или сверхквалификация (.pdf).

Сверхквалифицированными называют тех, кто занят на должностях или работах ниже уровня, который предполагает их образование. В среднем в странах ОЭСР 23% работников избыточно квалифицированы для своей нынешней работы. Самый высокий уровень сверхквалификации отмечается в Англии (37%), Японии (35%) и Израиле (34%). Реже с этой проблемой сталкиваются в Польше, Сингапуре и Фландрии (регион Бельгии) — по 14%.

Как отмечают авторы доклада, сверхквалифицированные работники обычно получают меньше, чем их ровесники с тем же уровнем образования, но работающие на должностях, соответствующих их квалификации. В среднем этот разрыв составляет 12%. Он особенно велик в Чили (20%), Сингапуре (20%), США (19%) и Англии (18%).Разница меньше всего в Швеции (7%), Австрии (6,6%) и Польше (6%), а в Италии работники с избыточной квалификацией даже получают на 2,5% больше.

Яна Рождественская