Сеть «Чижик» открыла распределительный центр в Сосновском районе

Сеть магазинов низких цен «Чижик» открыла распределительный центр в Саргазинском сельском поселении в Сосновском районе. В здании площадью около 14 тыс. кв. м организовали несколько зон хранения для основных категорий товаров — бакалеи, фруктов и овощей, замороженных товаров, алкоголя, сообщили в пресс-службе холдинга X5 Group, который управляет сетью.

Мощность распределительного центра 750 тонн продукции в сутки. Сейчас склад обслуживает около 60 магазинов, в перспективе планируется, что более 200 дискаунтеров в Челябинской области будут снабжаться товарами. На сегодняшний день более 300 поставщиков возят продукцию в челябинский логистический центр.

Первые магазины сети «Чижик» открылись в Челябинске в августе 2022 года. Сейчас, по данным 2Гис, в городе работают 73 супермаркета под этим брендом.