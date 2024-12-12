В Анапе разработали программу мероприятий ко Дню города

В Анапе 15 декабря отметят День города. В разных районах курорта пройдут мероприятия. Также начнется проект «Зимуй в Анапе», сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

15 декабря в 12:00 на Арт-авеню откроется выставка елок «Арт-елки. Анапа 2025». В это же время начнется концертная программа на сцене «Ракушка». После, в 15:00, для детей пройдет анимационная программа, а в 15:30 состоится выступление «Не школа барабанов».

На Театральной площади в 17:45 пройдет световое шоу с проекцией на здание ЦК «Родина». В 18:00 для жителей и гостей Анапы пройдет зажжение новогодних огней с интерактивной программой.

В 11:30 на Центральном пляже курорта пройдет мастер-класс от студии оригинального джампинга. В 13:00 начнутся занятия по фитнесу. В 14:00 жители смогут посетить лекцию «Анапа — 178 лет». В 15:00 всех гостей приглашают на аквагрим. В 16:00 состоится кинопоказ для детей «Дед Мороз. Битва магов», а после фотосессия с героями. В 19:00 пройдет викторина «Анапа — любимый город». Завершает программу в 20:00 кинопоказ «Одна дома».

Алина Зорина