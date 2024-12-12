Под Ярославлем пьяный житель с пистолетом проник на территорию школы

В Ярославском районе в деревне Ноготино задержали местного жителя на территории школы, на месте нашли пневматический пистолет. Об этом сообщили в областном УМВД.

Утром 10 декабря местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на территорию, прилежащую к школе, и начал стучать в двери столовой. Как отмечают в УМВД, вел он себя «неадекватно». Мужчину задержал местный житель.

«На место были вызваны сотрудники полиции, которые впоследствии передали нарушителя медицинским работникам. Также на месте происшествия был обнаружен пневматический пистолет»,— сообщили в УМВД.

Отмечается, что детей в момент визита местного жителя в здании школы не было. Полиция проводит проверку, по ее итогам будет принято решение.

Алла Чижова