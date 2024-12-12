В Башкирии создадут госкомитет по научно-технологическому развитию

В Башкирии создадут государственный комитет по научно-технологическому развитию, заявил глава республики Радий Хабиров во время послания Госсобранию. По его словам, госкомитет заработает с 1 февраля 2025 года.

Глава региона сообщил, что Башкирия в числе 20 пилотных регионов, разработавших комплексную программу научно-технологического развития до 2030 года.

«Для решения важного комплекса задач в сфере высшего образования, науки и инновационной деятельности я принял решение создать государственный комитет по научно-технологическому развитию»,— отметил Радий Хабиров во время послания.

Он поручил внести изменения в структуру правительства.

Венера Хисамова