В Ярославской области задержали подозреваемого в краже икон

В Ярославской области задержан подозреваемый в похищении икон, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отдел полиции Даниловского района поступило сообщение о краже из деревенского дома: неизвестный взломал окно, проник внутрь и украл икону. Полицейские установили личность подозреваемого и его маршрут передвижения. Во время проверки автомобиля, за рулем которого был злоумышленник, в салоне нашли похищенную икону. В ходе обыска у мужчины обнаружили еще более 20 икон.

Госпожа Волк опубликовала видеозапись, на которой задержанный сознается в краже, а также говорит, что совершил еще одно подобное преступление в Переславском районе. Проводится проверка причастности подозреваемого к другим похожим преступлениям. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 158 УК РФ, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Антон Голицын