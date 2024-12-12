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Управление связи Краснодара возглавила Анна Скорнякова

Начальником управления информационно-коммуникационных технологий и связи Краснодара стала Анна Скорнякова. Ее кандидатуру согласовали депутаты гордумы на очередном 83-м заседании.

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Анна Скорнякова имеет высшее юридическое образование, окончила Кубанский государственный аграрный университет. В мэрии столицы Кубани работает с 2005 года. Она занимала должность в правовом управлении администрации Краснодара, в департаменте информатизации и связи Краснодарского края.

С 2019 года работает в управлении информационно-коммуникационных технологий и связи администрации кубанской столицы. До недавнего времени была первым заместителем начальника управления.

Татьяна Ручкина

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