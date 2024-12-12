Лига чемпионов продолжает преподносить сюрпризы. Один из самых богатых клубов мира «Манчестер Сити» в шестом туре вновь проиграл. В этот раз команда Хосепа Гвардиола уступила в Турине «Ювентусу» (0:2). После этой неудачи «Сити» занимает 22 место в турнирной таблице. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Что происходит с «Манчестер Сити»? Ответить на этот вопрос не может никто. Команда, которую букмекеры считали главным претендентом на победу в Лиге чемпионов, вдруг забуксовала. Дошло до того, что главного тренера клуба Пепа Гадрилоу стали спрашивать о возможности отставке. Именитый наставник заявил, что уходить пока не сбирается, но признал, что пауза ему необходима: «Я хочу остановиться, как шеф-повара, которые едут смотреть, как готовят в других странах.

Остановиться и посмотреть, что у нас получилось хорошо, что могло бы быть лучше. А когда ты работаешь каждый день, у тебя нет на это времени. Я думаю, пауза пошла бы мне на пользу. Но пока я все еще здесь».В матче с «Ювентусом» звездные игроки «Манчестера» уже в который раз не могли реализовать практически 100-процентные моменты. А «Ювентус», который тоже сейчас не в лучшей форме, своего часа дождался. Первый тайм завершился без голов, а после перерыва, хозяева отставили «Манчестер Сити» не у дел.

В отличие от «Сити», «Барселона» доказала, что серьезных проблем в команде нет. Хотя в Дортмунде сине-гранатовым пришлось непросто. Дважды «Барса» выходила вперед, и дважды хозяева отыгрывались. Только в концовке «Барселона» решила вопрос. К сожалению «Монако», где играет Александр Головин, уступило «Арсеналу» (0:3). Россиянин мог забить, но ему снова не повезло, хотя можно сказать, что Головин обретает былую форму, считает комментатор Владислав Батурин: «Да, чуть-чуть еще недотягивает, но и понятно, он много пропустил из-за травмы. Однако Александр на верном пути, мы видим движение в этом направлении, и он добавляет с каждым матчем. Надеюсь, что не за горами тот момент, когда мы скажем, что, все, Саша от травмы полностью оправился и готов вновь стать полноценным лидером своей команды».

Стоит сказать, что французский «Лилль» одержал еще одну победу, в этот раз над австрийским «Штурмом» (3:2), и остается в восьмерке лучших клубов Европы, так же как и другая команда из Франции — «Брест». Сейчас это кажется невероятным, но футбольный агент Вадим Трушков считает, что Лилль вполне может выйти в play-off турнира, даже минуя стыковые встречи: «Я больше верю в "Лилль" просто потому, что он сильнее. "Брест" — темная лошадка. Но его уже немножко раскусили, поняли, как он играет. Думаю, что у "Бреста" шансов гораздо меньше, чем у "Лилля". Я считаю, что "Лилль" достоин выйти в следующую стадию».

Продолжится сказка французских клубов или нет, мы теперь узнаем не скоро. Ведь теперь в Лиге чемпионов грядет серьезная пауза, и о футболе, разговоров, скорее всего, будет чуть меньше. Зато больше внимания получат другие виды спорта, тем более что россиян начали допускать к международным турнирам. Например, на чемпионате мира по плаванию в Будапеште у нашей сборной уже два золота. Ну а к Лиге чемпионов мы теперь вернемся только в конце января 2025 года.

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