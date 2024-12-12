В Ярославской области при пожаре в магазине погиб человек

В Гаврилов-Яме Ярославской области в магазине автозапчастей произошел пожар. По данным источника «Ъ-Ярославль», взорвался котел отопления, погиб хозяин магазина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В ГУ МЧС по Ярославской области сообщили, что сообщение о пожаре по адресу Советская, 29 поступило в районе 12:30 12 декабря. На месте работают сотрудники МЧС и следователи, туда же выехал прокурор Гаврилов-Ямского района Михаил Румянцев. В СУ СК России по Ярославской области сообщили, что проводится проверка.

«Прокуратура Гаврилов-Ямского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту пожара в магазине автозапчастей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Алла Чижова