Донские власти прокомментировали слухи об отставке замгубернатора Вадима Артемова
Никаких документов, связанных с отставкой заместителя губернатора Вадима Артемова, на данный момент не подписано, сообщила пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова на информационном ресурсе правительства Ростовской области.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
Она отметила, что обо всех принятых кадровых решениях власти сообщают незамедлительно.
Слухи об отставке замгубернатора Ростовской области — руководителя аппарата правительства Вадима Артемова стали появляться вчера в СМИ.
Вадим Артемов курировал вопросы кадровой политики, а также сферу обеспечения государственной политики в области территориальной обороны, подготовки граждан к военной службе, их призыва на военную службу и военные сборы.
Вадим Артемов занимает должность заместителя губернатора с 2010 года.