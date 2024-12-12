Донские власти прокомментировали слухи об отставке замгубернатора Вадима Артемова

Никаких документов, связанных с отставкой заместителя губернатора Вадима Артемова, на данный момент не подписано, сообщила пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова на информационном ресурсе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Она отметила, что обо всех принятых кадровых решениях власти сообщают незамедлительно.

Слухи об отставке замгубернатора Ростовской области — руководителя аппарата правительства Вадима Артемова стали появляться вчера в СМИ.

Вадим Артемов курировал вопросы кадровой политики, а также сферу обеспечения государственной политики в области территориальной обороны, подготовки граждан к военной службе, их призыва на военную службу и военные сборы.

Вадим Артемов занимает должность заместителя губернатора с 2010 года.

Сергей Иванов