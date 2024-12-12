На центральном стадионе Новороссийска начался ремонт

В Новороссийске на центральном стадионе начались ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Черноморец».

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По словам директора спортивной школы «Черноморец» и управляющего главного городского стадиона Константина Гордиюка, сейчас на стадионе обустраивается дополнительная входная группа между «северной» и «западной» трибунами с двумя новыми проходами. Для приезжих фанатов откроют новый отдельный проход между «южной» и «западной» трибунами. Это позволит разделить потоки и открыть для болельщиков проход на стадион между «восточной» и «южной» трибунами.

Из-за проведения работ временно закрыт проезд на парковку со стороны ул. Советов. На всех входных группах выполнят ряд мероприятий антитеррористической защищенности согласно приказу МВД России.

Алина Зорина