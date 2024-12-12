Перевозки грузов на ЮУЖД выросли на 9,8%

В январе-ноябре на Южно-Уральской железной дороге перевезли 566,4 тыс. груженых контейнеров. Это на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Всего за 11 месяцев текущего года по ЮУЖД было перевезено 598,5 тыс. двадцатифутовых контейнеров всех видов. Показатель увеличился на 3,8% год к году. Заметнее всего выросли перевозки металлических конструкций и лесных грузов (примерно в четыре раза), а также продуктов перемола (в 3,1 раза). Также стало больше груженых контейнеров с промышленными товарами народного потребления (+59,5%), метизами (+42,4%), сельскохозяйственными машинами (+34,4%), сборными (+34%) и строительными грузами (+22,7%).

Виталина Ярховска