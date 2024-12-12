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Более 2 тысяч детей приняли в новой детской поликлинике Краснодара

В поликлинике по ул. Писателя Знаменского, которую открыли на прошлой неделе, приняли более 2 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Объект построен по краевой программе «Развитие здравоохранения». По словам вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, в новой поликлинике будут получать помощь около 25 тыс. детей. Около 300 ребят в день смогут проходить все обследования в одном месте.

Анна Минькова также отметила, что в медицинском учреждении работает 17 педиатрических участков. Прием ведут 13 врачей-педиатров, офтальмолог, аллерголог, невролог, эндокринолог, ревматолог, хирург, инфекционист и отоларинголог. Оборудована новая клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты ЭКГ, УЗИ и охраны зрения. Отдельный вход сделали для кабинета неотложной помощи.

Алина Зорина

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