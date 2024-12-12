Попробуй Пермь на вкус!

Кафе «Пермские сласти» – это уникальное краеведческое кафе-кондитерская, где изготавливают десерты, вдохновленные богатой историей, культурой и географией Перми и Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Бренд «Пермские сласти» был создан в 2021 году. Основной идеей создания было желание отразить богатство Пермского края через вкус аутентичных десертов.

Кафе удивляет оригинальными вкусовыми сочетаниями и названиями десертов, созданными в честь известных людей, событий и природных явлений нашей малой родины.

Что приходит на ум, когда описывают Пермский край? Его могучие, величественные леса и пермская соль! Лесной массив занимает 2/3 территории края, поражая своим разнообразием. Больше половины всех лесов занимают хвойные деревья.

Именно поэтому самый первый фирменный вкус, с которого началось краеведческое кафе – торт «Пермский Хвойный». Популярный десерт состоит из хвойного и карамельного мусса, соленой карамели, кедровых орехов и тонкого слоя шоколадного бисквита без глютена.

Для любителей сладкого мы посоветуем яркий ореховый десерт «Пермь в Москве» с добавлением безе и кремов. Замысловатое название ставит многих в ступор. Мы назвали это пирожное в честь уроженцев Пермского края Антона Зайцева и Антона Щукина, уехавших в Москву и основавших свою телекомпанию "Good Story Media". Телекомпания выпустила в свет массу известных проектов, в число которых входят такие сериалы как «Реальные пацаны», «Физрук», «Восьмидесятые» и «Батя»! И сейчас пермская киноиндустрия активно развивается, а наш десерт – замечательный повод поговорить об этом.

Не отказывайте себе в удовольствии попробовать Пермь на вкус за чашечкой ароматного кофе класса specialty в уютном, самобытном пространстве, а в дополнение – увезти с собой памятные сувениры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Кафе «Пермские сласти» – туристическая изюминка. Мы знакомим горожан и туристов с богатой историей города и края. Здесь мы проводим разнообразные тематические мероприятия, в число которых входят кулинарно-исторические мастер-классы и дегустации, встречи с интересными людьми, лекции, чайные церемонии и даже музыкальные вечера с пермскими музыкантами. В стенах «Пермских сластей» горожане и туристы могут погрузиться в историю города, почувствовать ритм сердца края и познакомиться ближе с душой Перми – людьми.

В 2024 году «Пермские сласти» вошли в топ-10 в номинации «Кофейня и кондитерская года» на Народной премии 59.RU. Все благодаря тем, кто остается неравнодушным к истории города, а также любит полакомиться сладким.

С леденцом «Пермяк – соленые уши» мы получили Гран-при во всероссийском конкурсе «Туристический сувенир 2021». На следующий год уже с набором из пяти пермских познавательных леденцов и в новой, красивой упаковке заняли первое место в «Туристическом сувенире 2022»! В каждой упаковке можно найти вкладыш с информацией о пермских смыслах и брендах. В число наших познавательных леденцов вошли «Медвежья лапа», «Лист дерева гинкго», буква из коми-пермяцкого алфавита и другие.

Недавно в число десертов ввели новые пирожные:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 8

• Десерт «Оляпка» из карамельного мусса, миндального бисквита, вафельной крошки в молочном шоколаде и прослойки желе из малины и брусники. Пирожное рассказывает о пермской птичке оляпке и об одноименном детском альманахе, который воспитал не одно поколение пермских детей начиная с 1961 года.

• Десерт Шу «Камушка» из заварного теста, кедрового крема ганаш с молочным шоколадом и творожным сыром, а также брусничного конфи. Десерт рассказывает о великой Каме, ее живописных берегах и вкладе в жизнь города! Но история нашей реки – не единственная причина названия. Знаком ли вам пермский народный ансамбль уральского танца с 80-летней историей «Камушка»? В репертуаре ансамбля более 50 постановок, он сохраняет культурные традиции народностей, проживающих на Урале.

• Десерт «Первый рояль». Шоколадный бисквит пропитан сиропом со вкусом черной смородины, сливочный мусс с шоколадом и с шампанским и лопающиеся шарики черной смородины! Торт был разработан по инициативе драматурга Елены Растянис к премьере спектакля «Юманов. Первый рояль», который с успехом прошел в Пермском краеведческом музее. Дмитрий Юманов был признанным мастером по изготовлению музыкальных инструментов, а в особенности роялей и фисгармоний. Юманов был прославлен на всю страну как мастер сложнейшего дела, но наши современники ничего о нем не знают.

Кафе «Пермские сласти» любят встречаться с интересными людьми и ждут каждого в своих стенах!

ИП Сасунов Олег Анатольевич