Жителя Ижевска осудили за развратные действия в отношении четверых подростков

Верховный суд Удмуртии вынес приговор 48-летнему жителю Ижевска, который пьяным пришел на баскетбольную площадку и совершил «развратные действия в отношении четверых подростков до 14 лет» (ст. 135 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, это произошло в августе 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подсудимый свою вину не признал. Жителя приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему на восемь лет запретили работать в сферах, связанных с несовершеннолетними.