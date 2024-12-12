В областной думе обсудили налоговые изменения для малого и среднего бизнеса

На площадке Ярославской областной думы в режиме видеоконференции прошел круглый стол на тему налоговых изменений для субъектов малого и среднего предпринимательства. Участники встречи обсудили их влияние на доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ и особенности применения законодательства о налогах и сборах с нового года. Мероприятие, в котором приняли участие депутаты Александр Гончаров, Илья Горохов, уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров, члены экспертного совета при профильном комитете, было организовано комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Как отметили выступавшие, несмотря на то что изменения вступят в силу уже с 1 января 2025 года, шероховатости остаются. Например, применение упрощенной системы налогообложения с НДС свыше оборота в 60 млн. руб. вызвало дискуссию о необходимости ежегодной индексации этой суммы. Обсуждалось предложение Альфира Бакирова по отмене НДС для управляющих компаний многоквартирных домов. Прозвучали также рекомендации применения так называемого мягкого варианта штрафных санкций. Участники круглого стола были едины во мнении по отказу от статистической отчетности для самозанятых. Кроме того, обсуждался более четкий механизм амнистии для тех организаций, которые использовали механизм дробления бизнеса как средства ухода от налогов. Отметили важность поддержки развития малого производственного бизнеса. Прозвучал и ряд других предложений.

«Присутствие на круглом столе руководителей высокого уровня министерства финансов, федеральной налоговой службы, Совета Федерации дает возможность, как минимум, не оставить без внимания озвученные предложения. Продолжим мониторить процесс применения новых налоговых изменений, их влияние на эффективность работы бизнеса и пополнения нашего областного консолидированного бюджета»,— подчеркнул председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике областной думы Александр Гончаров.

Антон Голицын