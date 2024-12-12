Полицейского из Туапсе будут судить за ДТП с пострадавшим подростком

В суд на рассмотрение направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении полицейского из Туапсе, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, в результате чего здоровью 15-летней девочки был причинен тяжкий вред (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По версии следствия, вечером 24 марта 2024 года 22-летний полицейский ехал за рулем «Лады Гранты» по улице Богдана Хмельницкого в Туапсе. Он наехал на 15-летнюю девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП подростку был причинен тяжкий вред здоровью.

Полицейский полностью признал вину. Теперь дело рассмотрит суд.

Татьяна Ручкина