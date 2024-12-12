Какие жилые кварталы выбирают семьи с детьми

В ГК «Расцветай» рассказали, что обеспечивает комфортное проживание с детьми, по мнению потенциальных покупателей недвижимости.

Для 57% респондентов важнейшим фактором комфортного проживания для семьи с детьми является наличие школы или детского сада рядом. 23% покупателей отметили значение транспортной доступности. Еще 15% хотят жить в экологичном районе рядом с парком. 5% хотели бы, чтобы в жилом квартале были обустроены хорошие детские площадки и безопасные закрытые дворы.

Как уже писал «Ъ-Кубань», второе место в предпочтениях у жителей Краснодарского края, планирующих покупку недвижимости, занимают Санкт-Петербург и Москва. «Расцветай в Янино» — жилой квартал комфорт-класса в одном из ближайших перспективных пригородов Санкт-Петербурга, интерес к которому постоянно растет. Здесь можно приобрести доступное жилье, близко к городу и с полным набором социальной инфраструктуры. Цены начинаются от 4,45 млн руб.

«Основная часть наших покупателей — семьи с детьми, поэтому при благоустройстве квартала мы ориентируемся прежде всего на запросы семей. А близость парков делает "Расцветай в Янино" привлекательным для тех, кто любит проводить время на открытом воздухе»,— рассказали в пресс-службе жилого квартала «Расцветай в Янино».

«Расцветай в Янино» оснащен всей инфраструктурой, необходимой для жизни с детьми. На территории квартала будет возведена школа и два детских сада. Для отдыха и активностей во дворах уже оборудованы современные детские и спортивные площадки, а также релакс-зоны. В сквозных подъездах с выходом во двор обустроены большая колясочная и велосипедная. Безопасные закрытые дворы, оснащенные камерами видеонаблюдения, идеально подойдут для игр с детьми. А для прогулок прямо на территории квартала появится собственный променад.

В этом году жилой квартал «Расцветай в Янино» от ГК «Расцветай» занял третье место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ленинградской области» и второе место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ленинградской области, доступное жилье».

Подробнее о проекте: спб.гкрасцветай.рф

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик "ИРИС"» ИНН: 5406808951. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф. Застройщик входит в ГК «Расцветай»

спб.гкрасцветай.рф