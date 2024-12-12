В Челябинске менеджеры проектов зарабатывают больше других офисных сотрудников

С января по ноябрь 2024 года менеджерам проектов в Челябинске в среднем предлагали зарплату в размере 78 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их жалованье выросло на треть, и среди офисных профессий эта специальность стала самой высокооплачиваемой, сообщает «Авито Работа».

На втором месте рейтинга оказались логисты. В 2024 году им в среднем предлагали зарплаты в размере 76,2 тыс. руб. (+26% к прошлому году). Профессия инженера стала третьей в списке самых высокооплачиваемых офисных специальностей. Кандидаты могли рассчитывать на зарплату в 72,2 тыс. руб. (+27%).

Виталина Ярховска