В микрорайоне DOGMA PARK стартовали продажи нового корпуса с отделкой

Федеральный девелопер DOGMA запустил продажи квартир в 8-м корпусе микрорайона DOGMA PARK. Дом расположен по улице Марины Цветаевой, д. 3А, к. 1.

Все лоты будут сдаваться с готовой отделкой от застройщика. Стоимость однокомнатной квартиры начинается от 5,8 млн рублей.

Это единственный корпус в микрорайоне, где на этаже будет всего по четыре квартиры. В каждой — просторные кухни-гостиные, широкие лоджии, в некоторых спальнях и прихожих предусмотрены гардеробные ниши, количество санузлов соответствует количеству спален. Во всем доме будет 195 квартир: однокомнатных и двухкомнатных — по 90 шт., трехкомнатных — 15 шт., площадь варьируется от 44,8 до 85,8 кв. м. Также отдельно можно приобрести кладовую для хранения крупногабаритных вещей, расположены они на цокольном этаже.

Восьмой корпус отличает высокая степень готовности на старте продаж. На текущий момент завершена кирпичная кладка стен, установлены стеклопакеты на всех этажах, ведутся работы по оштукатуриванию стен, монтажу электропроводки, систем отопления, вентиляции и канализации, начаты работы по устройству кровли. Выдача ключей запланирована на 2-й квартал 2026 года.

Отделка квартир будет выполнена в соответствии с единым стандартом компании. Он основан на базовых правилах минималистичного стиля: тактильный, натуральный, лаконичный. В оформлении преобладают натуральные оттенки с акцентом на текстуры дерева и камня. Контраст создают выключатели, розетки и дверная фурнитура, выполненные в черном цвете. Общая светлая цветовая гамма позволяет легко индивидуализировать любой дизайн-проект, используя различные аксессуары, мебель и текстиль. Оценить внешний вид и качество отделки клиенты могут в шоурумах, расположенных в микрорайоне «Самолет».

В микрорайоне DOGMA PARK будет вся необходимая коммерческая и социальная инфраструктура: три школы, пять детских садов, МФЦ, супермаркеты, кафе, аптеки, стоматологии, салоны красоты. На территории уже работают школа на 1100 учеников и детский сад на 240 мест.

Сейчас идут работы по высадке крупномерных растений в дендропарке, его площадь превысит 7 гектаров. В самом центре жилого массива возводится фитнес-клуб с бассейном. Прорабатываются проекты строительства пожарной части, рынка, гастрономического пространства, медицинской клиники широкого профиля, торгового и бизнес-центров. Недавно стартовало строительство термального комплекса.

Застройщик: ООО СЗ «ДОГМА-ПАРК 21». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

https://1dogma.ru/