В Батайске не смогли продать улицу за 72 млн рублей

Открытые торги по реализации земельного участка площадью 23,2 тыс. кв. м по Казачьему проезду в Батайске признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно аукционной документации, на торги по начальной стоимости 71,9 млн руб. был выставлен участок, принадлежащий ООО «Вираж», находящийся на землях населенных пунктов и имеющий вид разрешенного использования — «улично-дорожная сеть».

По данным документов Арбитражного суда, ООО «Вираж» вступило в процедуру банкротства по упрощенной процедуре отсутствующего должника в мае 2024 года. В отношении общества открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена Аделя Хабиби. Ранее недвижимый актив банкрота уже пытались реализовать за 79,9 млн руб., но также не нашли покупателя.

Как указано в системе Rusprofile, ООО «Вираж» зарегистрировано в 2012 году. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Давор Маркович. Организация являлась поставщиком в 34 государственных контрактах на сумму 39 млн руб., в частности, клиентами общества были администрация Батайска (33 контракта на 36,6 млн руб.) и УЖКХ Батайска (один контракт на 2,4 млн руб.). Последние финансовые результаты ООО «Вираж» опубликованы за 2020 год. Тогда выручка предприятия составляла 110 млн руб., чистая прибыль — 5,7 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия за 2020 год составляла 255 млн руб.

Дмитрий Михеенко