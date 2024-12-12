На Кубани около 380 семей получили господдержку на улучшение жилищных условий

В Краснодарском крае 380 молодых семей получили государственную поддержку на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На Кубани выдали 387 свидетельств о праве на господдержку. Выплаты перечислили 378 молодым семьям. Всего в этом году право на получение поддержки реализуют 390 семей. По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслава Шапошника, для этого из федерального, краевого и муниципального бюджетов выделили 850 млн руб.

Наибольшее число выплат получили семьи из Краснодара, Курганинского, Абинского, Белореченского, Усть-Лабинского и Северского районов. В администрации отметили, что сумма выплаты зависит от норматива стоимости кв. м, установленного муниципальным образованием. Государственная поддержка оказывается молодым семьям, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. При этом возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет.

Алина Зорина