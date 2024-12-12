Башкирия получит более 107 млн рублей на мелиорацию земель
В этом году Правительство России дополнительно выделило Башкирии 107,54 млн руб. на мелиорацию сельскохозяйственных земель, следует из распоряжения, которое подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Средства выделяются на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение мероприятий в области мелиорации земель. В общей сложности 15 регионов, заявивших «о такой потребности», получат более 630 млн руб. Самая крупная сумма предназначена Кабардино-Балкарии (165,52 млн руб.), самая маленькая — республике Саха (Якутия) (447,3 тыс. руб.).
С помощью дополнительного финансирования на этих территориях будут реализованы мероприятия в области мелиорации на площади более 9,5 тыс. га. Речь о гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне. Это позволит расширить фонд земель сельхозназначения, отмечается в документе.