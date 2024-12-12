Башкирия получит более 107 млн рублей на мелиорацию земель

В этом году Правительство России дополнительно выделило Башкирии 107,54 млн руб. на мелиорацию сельскохозяйственных земель, следует из распоряжения, которое подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства выделяются на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение мероприятий в области мелиорации земель. В общей сложности 15 регионов, заявивших «о такой потребности», получат более 630 млн руб. Самая крупная сумма предназначена Кабардино-Балкарии (165,52 млн руб.), самая маленькая — республике Саха (Якутия) (447,3 тыс. руб.).

С помощью дополнительного финансирования на этих территориях будут реализованы мероприятия в области мелиорации на площади более 9,5 тыс. га. Речь о гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне. Это позволит расширить фонд земель сельхозназначения, отмечается в документе.

Майя Иванова