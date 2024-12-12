Клубный квартал «1799» — лучший проект бизнес-класса в Ростовской области и столице региона

Клубный квартал бизнес-класса «1799» занял лидирующие места в рейтингах новостроек Ростова-на-Дону и Ростовской области от Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ) на декабрь 2024 года.

Проект в столице региона реализует федеральный девелопер «Неометрия» (входит в инвестиционный холдинг Alias Group).

В рейтингах жилых комплексов бизнес-класса Ростовской области и Ростова-на-Дону клубный квартал «1799» занял первое место (среди 28 и 23 проектов соответственно). Также он признан лучшим по потребительским качествам в Ростовской области и Ростове-на-Дону в сегменте многоэтажных домов этого же класса.

Кроме того, клубный квартал «1799» стал вторым по потребительским качествам среди 64 ЖК в Ростове-на-Дону и третьим среди 95 жилых комплексов области.

Эксперты ЕРЗ.РФ признали клубный квартал «1799» вторым по масштабу проектом среди многоэтажных домов бизнес-класса в регионе.

«Компания «Неометрия» давно зарекомендовала себя как девелопер, который предвосхищает запросы будущих покупателей квартир. Реализация проекта «1799», разместившегося в центре Ростова-на-Дону, еще раз это подтверждает. Для данного клубного квартала характерен набор потребительских качеств, которые делают его максимально комфортным для жителей. И это хорошо, что в регионах все чаще появляются проекты, рассчитанные на более взыскательную аудиторию. Это позволяет постепенно повышать общепризнанные стандарты строительства», — отметил руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.

Клубный квартал «1799» занимает площадь в 2,5 га и включает в себя не только четыре современных 10-этажных жилых дома, но и коммерческие помещения, а также просторный двор-сад площадью в 1 га, что редко можно встретить в центре города. Концепция проекта строится на философии Cittaslow (с итальянского языка — «медленный город»), которая ставит благополучие человека, улучшение качества жизни и сохранение культурного наследия в центр внимания.

Высокий статус проекта подчеркивается неоклассическим архитектурным стилем, который позволяет придать зданиям узнаваемые формы и подчеркнуть их инновационность. Архитектурное зонирование и умеренная этажность позволяют сделать внешний вид домов легким и органично вписать их в окружающую среду.

«В клубном квартале в центре Ростова-на-Дону нам удалось совместить традиции и историческую локацию с новейшими технологиями в сфере строительства. Это позволило создать проект, в котором учтены все преимущества современного жилого комплекса — расположение в центре города, транспортная доступность, закрытая территория, большой двор-сад, прогулочные аллеи, уютные лаунж-зоны, яркие площадки для детей разных возрастов — здесь предусмотрено все. Это и позволило «1799» занять лидирующие места в рейтинге ЕРЗ.РФ», — рассказала Елена Плеханова, PR-директор федерального девелопера «Неометрия».

Стоит подчеркнуть, что одним из важных особенностей клубного квартала «1799» является внедрение системы комплексного учета ресурсов, которая позволяет эффективно контролировать и оптимизировать использование электроэнергии и воды.

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