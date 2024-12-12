Вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин: дорожные службы работают в усиленном режиме

В Удмуртии организуют более плотную работу по обработке трасс противогололедными материалами в связи с пробками на дорогах, возникающими из-за невозможности большегрузного транспорта проехать в местах крутого подъема. Такое поручение заместитель председателя правительства республики Игорь Асабин дал руководству «Удмуртавтодорстроя» в рамках штаба по координации действий в обильные снегопады, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«Идут серьезные снегопады. Все дорожные службы работают в усиленном режиме. За сутки расчищаем больше 2 тыс. км дорог, порядка 3 тыс. км обрабатываем противогололедными материалами. Особое внимание уделяем школьным маршрутам, местам наиболее интенсивного транспортного движения и подъездам к медицинским учреждениям»,— отметил господин Асабин.

Также в ходе прямой линии глава региона Александр Бречалов сообщил, что для расчистки дорог будут привлекаться субподрядные организации. Они обновят собственный парк техники. Договор на поставку дорожной техники уже заключили. До конца года 14 машин прибудут в регион.