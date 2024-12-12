Челябинская птицефабрика получила разрешение на ввоз цыплят из ЕС и США

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора дало челябинскому ООО «Ломанн бридерс рус» право на получение племенных суточных цыплят кур и племенного инкубационного яйца кур из стран Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Канады, Бразилии и Австралии. Предприятие получило разрешение после проверки на производстве, сообщает пресс-служба ведомства.

Птицефабрика «Ломанн бридерс рус» расположено в Еткульском районе Челябинской области. Обследование предприятия на соответствие ветеринарно-санитарным требования прошло 11 декабря 2024 года. Выяснилось, что компания проводит лабораторный контроль продукции и не допускает нарушений законодательства.

После получения груза предприятию необходимо сообщить об этом в Россельхознадзор.

ООО «Ломанн бридерс рус» зарегистрировано в 2016 году в селе Еманжелинка Еткульского района Челябинской области. Общество является дочерней компанией и официальным российским инкубаторием немецкой организации «Ломанн Бридерс», которая занимается разведением кур-несушек. Производственная площадка открылась на базе Еманжелинского племрепродуктора. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка компании составила 514,9 млн руб., чистая прибыль — 13,3 млн руб.