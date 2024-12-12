В Рыбинске вынесли приговор по делу о нападении на прохожего

Суд признал виновными троих жителей Рыбинска 16-17 лет, совершивших хулиганство с применением насилия группой лиц. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот видеозаписи нападения

Фото: Прокуратура Ярославской области Скриншот видеозаписи нападения

Фото: Прокуратура Ярославской области

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали вечером на случайного прохожего и нанесли ему множественные удары ногами по голове.

Государственное обвинение поддержало приговор. Рыбинский городской суд назначил наказание от 1 года до 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком. В случае совершения осужденными новых преступлений в период испытательного срока приговор может быть отменен с назначением реального наказания. Иск потерпевшего о взыскании компенсации причиненного вреда будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Уголовное дело было расследовано следственными органами регионального управления Следственного комитета России. Приговор не вступил в законную силу.

Антон Голицын