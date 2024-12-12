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КРТ бывшего кинотеатра «Премьер» привлекло девелоперов из Екатеринбурга

Конкурсная комиссия министерства строительства Прикамья допустила до участия в аукционе на право реновации территории вдоль ул. Куйбышева семь застройщиков. Как свидетельствует информация ресурса «ГИС Торги», в электронном аукционе примут участие три компании, которые ранее не были представлены на местном рынке, среди них: екатеринбургские ООО СЗ «Эталон Урал-1», ООО СЗ Премьер (ООО «Дюна-Строй), а также московское ООО СЗ «Альфа (ООО «Дарс Девелопмент»).

Фото: минстрой Прикамья

Фото: минстрой Прикамья

Кроме этого, за право КРТ поборются ООО СЗ «Проспект Девелопмент», ООО «Строитель», ООО «Рост и развитие», ООО СЗ Мотовилихинский-11.

Начальная стоимость лота составляет 7,89 млн рублей. Электронный аукцион пройдет 17 октября на площадке «Сбербанк-АСТ».

Напомним, победитель аукциона должен будет осуществить комплексное развитие территории: расселить 26 многоквартирных ветхих и аварийных домов общей площадью 29 тысяч кв. м. Также девелопер обязан обеспечить жилую застройку социальной инфраструктурой. Общая площадь для реновации от ул. Механошина до ул. Белинского составляет 12,5 га.

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