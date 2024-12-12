Турпоток в Краснодарский край вырос на 14,9%

С января по октябрь турпоток в Краснодарский край увеличился на 14,9%. Общий рост турпотока в России составил 11%. Об этом говорится на официальном портале правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

К Южному федеральному округу интерес у туристов вырос на 14,6%. Положительную динамику роста показали Кубань и Волгоградская область (+11,4%). В Северо-Западном федеральном округе прирост составил 12,1%, самыми быстрорастущими субъектами стали Санкт-Петербург (+21,9%), Мурманская область (+18%) и Республика Коми (+7,9%).

По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, в России наблюдается тренд на расширение географии поездок. Это способствует развитию инфраструктуры, расширению номерного фонда и точек притяжения. Это также благоприятно влияет на создание качественного турпродукта. Он отметил, что крупные курорты ориентируются на круглогодичный турпоток и для этого проводят событийные мероприятия. Путешественники едут не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в Краснодарский и Ставропольский края, Татарстан, на Дальний Восток и Камчатку.

Среди регионов, где отмечено наиболее значительное увеличение числа туристических поездок, находятся Республика Тыва, где этот показатель составил 74,8%, Чеченская Республика — 57,2%, Рязанская область — 42,3%, Смоленская область — 33%, Чувашия — 34,1% и Ульяновская область — 30,3%.

Господин Чернышенко подчеркнул, что рост внутреннего туризма способствует достижению поставленной президентом России цели — обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5%, числа турпоездок — до 140 млн.

Алина Зорина