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обновлено 12:45

СКР провел обыски в следственном изоляторе №5

Следователи СУ СКР по Пермскому краю провели обыск в помещениях следственного изолятора №5 ГУФСИН по Пермскому краю. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Пермь».

СИЗО №5.

СИЗО №5.

Фото: 2Gis

СИЗО №5.

Фото: 2Gis

Следствие проверяет информацию о том, что руководители учреждения забирали часть премий, выписываемых сотрудникам. «Факт превышения должностных полномочий сотрудников СИЗО-5 выявлен сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю и СУ СК России по Пермскому краю. В настоящее время проводятся следственные действия», – сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе краевого ГУФСИН.

В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

ФКУ СИЗО №5 ГУФСИН по Пермскому краю расположено в Перми на ул. Соликамской, 246-а. Как указано на сайте ГУФСИН, с 2022 года начальником учреждения является подполковник внутренней службы Арсен Шихрагимов.

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