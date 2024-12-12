СКР провел обыски в следственном изоляторе №5

Следователи СУ СКР по Пермскому краю провели обыск в помещениях следственного изолятора №5 ГУФСИН по Пермскому краю. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СИЗО №5.

Фото: 2Gis СИЗО №5.

Фото: 2Gis

Следствие проверяет информацию о том, что руководители учреждения забирали часть премий, выписываемых сотрудникам. «Факт превышения должностных полномочий сотрудников СИЗО-5 выявлен сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю и СУ СК России по Пермскому краю. В настоящее время проводятся следственные действия», – сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе краевого ГУФСИН.

В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

ФКУ СИЗО №5 ГУФСИН по Пермскому краю расположено в Перми на ул. Соликамской, 246-а. Как указано на сайте ГУФСИН, с 2022 года начальником учреждения является подполковник внутренней службы Арсен Шихрагимов.