Пытавшегося спуститься по простыням с седьмого этажа жителя Уфы госпитализировали

Жителя Уфы, который пытался спуститься по простыням с седьмого этажа, госпитализировали, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

По данным ведомства, около 3:00 часов в районе улицы Карла Маркса, 53 на крышу двухэтажного гаража упал человек.

Приехавшие на место ЧП спасатели предварительно установили, что пострадавший спускался с седьмого этажа по простыням. Когда ему осталось преодолеть один пролет, простыни развязались и он упал.

Венера Хисамова