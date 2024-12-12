ГАИ предупреждает челябинцев о снегопаде и ухудшении погоды

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает местных жителей об ухудшении погоды. 12 и 13 декабря в регионе ожидается снегопад и гололед.

Согласно данным гидрометцентра, в Челябинской области местами прогнозируются порывы ветра до 16 м/с, температура воздуха днем опустится до -1–6°С, ночью — до -9°С. Также возможны метели, особенно сильные в горнозаводской зоне.

Автомобилистам рекомендуют двигаться по дорогам на пониженной скорости, соблюдать безопасную дистанцию с другими машинами, включать фары, в том числе противотуманные.