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Ярославский губернатор выступил в Совете Федерации

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 11 декабря выступил на заседании Совета Федерации с докладом о выявлении в регионе неиспользуемых объектов. Об этом сообщили в Совфеде.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что регион стал пилотным по ревизии неиспользуемых объектов федеральной собственности. На заседании господин Евраев сообщил, что в области осмотрели 2,5 тыс. объектов и выявили 102 неиспользуемых, из них 70 приняли в собственность области, еще 32 реализует Росимущество. В регионе провели инвентаризацию и собственного имущества.

«Выявили более 340 объектов, более половине из них уже нашли инвестора – это имущество восстанавливается, включается в оборот, в экономическую жизнь региона»,— цитирует сайт Совфеда губернатора.

В правительстве области сообщили, что глава Совфеда Валентина Матвиенко положительно оценила проделанную регионом работу. «Ярославская область уже не просто пилотный регион, а регион-пример»,— приводит сайт правительства слова госпожи Матвиенко.

Алла Чижова

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