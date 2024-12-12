Следователи разбираются со случаем нападения мигрантов на студента в Волгодонске
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться со случаем нанесения телесных повреждений жителю Ростовской области мигрантами. Об этом сообщило управление комитета по региону.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Согласно сообщению, следственные органы обратили внимание на сообщения в соцсетях о нападении группы мигрантов на студента в Волгодонске. Потерпевшему нанесли «физический вред» и похитили имущество. При этом ограбленный студент заявляет, что полиция якобы не принимает мер для привлечения преступников к ответственности.
Пострадавший считает, что мер к привлечению виновных лиц к ответственности сотрудниками полиции не принимается.
«Региональными следственными органами СК России в прокуратуру направлено ходатайство о передаче материалов в свое производство», - отмечается в сообщении регионального управления СК.