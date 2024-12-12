Следователи разбираются со случаем нападения мигрантов на студента в Волгодонске

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться со случаем нанесения телесных повреждений жителю Ростовской области мигрантами. Об этом сообщило управление комитета по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, следственные органы обратили внимание на сообщения в соцсетях о нападении группы мигрантов на студента в Волгодонске. Потерпевшему нанесли «физический вред» и похитили имущество. При этом ограбленный студент заявляет, что полиция якобы не принимает мер для привлечения преступников к ответственности.

Пострадавший считает, что мер к привлечению виновных лиц к ответственности сотрудниками полиции не принимается.

«Региональными следственными органами СК России в прокуратуру направлено ходатайство о передаче материалов в свое производство», - отмечается в сообщении регионального управления СК.

Сергей Иванов