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Следователи разбираются со случаем нападения мигрантов на студента в Волгодонске

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться со случаем нанесения телесных повреждений жителю Ростовской области мигрантами. Об этом сообщило управление комитета по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, следственные органы обратили внимание на сообщения в соцсетях о нападении группы мигрантов на студента в Волгодонске. Потерпевшему нанесли «физический вред» и похитили имущество. При этом ограбленный студент заявляет, что полиция якобы не принимает мер для привлечения преступников к ответственности.

Пострадавший считает, что мер к привлечению виновных лиц к ответственности сотрудниками полиции не принимается.

«Региональными следственными органами СК России в прокуратуру направлено ходатайство о передаче материалов в свое производство», - отмечается в сообщении регионального управления СК.

Сергей Иванов

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