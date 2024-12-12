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«Кубань-Вино» установило новое оборудование в Центре классического виноделия

В Центре классического виноделия «Кубань-Вино» установили 30 новых емкостей для купажирования и хранения виноматериалов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Из них 20 емкостей объемом по 3000 дал, 10 — по 2500 дал. Они приобретены в рамках программы модернизации производства, предусмотренной стратегией развития винодельни. Также в ходе реализации программы на предприятии отремонтировали акратофорное отделение и установили современную климатическую систему в винном цехе.

В планах следующего года — дальнейшее расширение емкостного парка, приобретение новых бочек для выдержки вин премиум-класса и продолжение модернизации цехов.

На сегодняшний день на Кубани работают почти 100 виноделен. Объем производства вина в Краснодарском крае за год вырос на 10%. Год еще не завершен, но уже сейчас виноделы превзошли показатели 2023 года, отмечают краевые власти. В целом регион производит около половины всего российского вина.

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