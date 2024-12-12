Мэрия Уфы увеличила до 400 тысяч рублей за контракт с Минобороны

Мэрия Уфы увеличила до 400 тыс. руб. размер единовременной денежной выплаты заключившим контракт с Минобороны РФ для отправки в зону СВО, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Ленинского района города в Telegram-канале. Таким образом общая выплата заключившим контракт с 15 октября составит 1,3 млн руб.: 505 тыс. руб. от республики и по 400 тыс. от Минобороны РФ и Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее уфимская администрация выплачивала за контракт с Минобороны 300 тыс. руб.