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Мэрия Уфы увеличила до 400 тысяч рублей за контракт с Минобороны

Мэрия Уфы увеличила до 400 тыс. руб. размер единовременной денежной выплаты заключившим контракт с Минобороны РФ для отправки в зону СВО, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Ленинского района города в Telegram-канале. Таким образом общая выплата заключившим контракт с 15 октября составит 1,3 млн руб.: 505 тыс. руб. от республики и по 400 тыс. от Минобороны РФ и Уфы.

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее уфимская администрация выплачивала за контракт с Минобороны 300 тыс. руб.

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