Выставка трофейной техники НАТО и ВСУ открылась в Новочеркасске

В Новочеркасске открылась передвижная выставка трофейной военной техники НАТО и ВСУ. Бронемашины захвачены российской группировки войск «ЮГ» на Донецком и Авдеевском направлениях в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны России.

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Среди представленных образцов — БМП Bradley и Marder, бронеавтомобили «Варта», «Казак», украинский танк «Булат» и другие машины из США, Турции, Дании, Швеции, Канады, Франции, Эстонии и Великобритании. Экспозиция возле вознесенского кафедрального собора на пл. Ермака начала работу 12 декабря, для посетителей будут проводить экскурсии, а также организуют полевую кухню. Она будет открыта для всех желающих с 10:00 до 18:00 ежедневно до 15 декабря.

Дмитрий Ковалевский