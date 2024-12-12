Бывший девелопер ЖК «Арсенал» сменил гендиректора

В пермской строительной компании ООО «Сатурн-Р» сменился генеральный директор. Как свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс» новым руководителем в конце ноября стал бизнесмен Алексей Казанцев. С 2021-го эту должность занимал Евгений Филимонов.

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ООО «Сатурн-Р», занимающееся строительством жилых и нежилых зданий, принадлежит пермскому бизнесмену Александру Репину. Согласно финансовому отчету, в 2023 году выручка компании составила 66 млн руб., чистая прибыль - 173 млн руб.

Ранее холдинг был одним из крупнейших застройщиков региона, но из-за проблем с возведением IV очереди ЖК «Арсенал» в центре Перми компания прекратила строительный бизнес. «Сатурн-Р» оспорил в суде соглашение с городской администрацией о строительстве школы и детсада в квартале. Суд был проигран, и территорию выкупил «Мегаполис», который готовится к ее освоению.