Челябинский завод группы «Конар» открыл новое производство за 350 млн рублей

В Челябинске предприятие «Современные кузнечные технологии», входящее в промышленную группу «Конар», запустило производство крупногабаритных металлических заготовок (поковок) для машиностроения. Сумма инвестиций в проект составила 350 млн руб., из которых 211 млн руб. предоставит Фонд развития промышленности. Об этом сообщает пресс-служба «Конара».

Предприятие производит поковки длиной до 12 м и весом 15 т. Они используются при изготовлении подъемного, горнодобывающего, прессового, нефтехимического, компрессорного и энергетического оборудования. Поставщиком стали для производства заготовок стало ООО «БВК», также входящее в состав группы «Конар». Кроме того, предприятие «Современные кузнечные заготовки» на 45% увеличило выпуск продукции, до 7,8 тыс. т в год.