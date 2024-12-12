ИПОПАТ определил расписание трансфера до места проведения «Ижевской винтовки»

12, 14 и 15 декабря для болельщиков «Ижевской винтовки», которая пройдет на биатлонном комплексе имени А.М. Демидова, будут курсировать автобусы от мкрн Север до спортивного объекта. Как сообщает пресс-служба перевозчика ИПОПАТ, транспорт будет ходить с 9:00 до 16:00 с интервалом 20 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что Подготовка к «Ижевской винтовке» идет по плану: биатлонный комплекс ремонтируется, трассы активно заснеживаются.