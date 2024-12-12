Центр водных развлечений планируют построить в Устиновском районе Ижевска

35,3 тыс. кв. м в Устиновском районе Ижевска передадут в аренду без проведения торгов ООО «Альфа» для строительства центра водных развлечений и благоустройства парковой зоны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии.

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По данным сервиса «СПАРК-интерфакс», компания «Альфа» была зарегистрирована в декабре 2023 года с уставным капиталом 20 тыс. руб. Основным видом ее деятельности указана покупка и продажа недвижимости.

Директор и соучредитель «Альфы» — Ильдар Фаттахов, он же является учредителем и директором логистической компании «НТК», зарегистрированной в Московской области в 2014 году. Выручка «НТК» в 2023 года составила 574 млн руб.