В Челябинске суд рассмотрит иски о выселении экс-прокуроров из служебного жилья

Центральный районный суд Челябинска рассматривает два дела о выселении из служебного жилья бывших заместителей прокурора Челябинской области Вячеслава Тиунова и Андрея Потапова. Информация об исках размещена на официальном сайте суда.

Истцом, где ответчиком выступает Вячеслав Тиунов, указан прокурор Челябинской области. Заявление было зарегистрировано 12 ноября, 11 декабря прошло предварительное собеседование. Истцом по заявлению, предъявленному Андрею Потапову, а также Галине Потаповой, иск предъявила прокуратура Челябинской области. Это заявление принято 18 ноября, собеседование назначено на 16 декабря.

Вячеслав Тиунов работал заместителем прокурора Челябинской области в 2019-2023 годах. Андрей Потапов занимал должность с 2011 до 2019 года. В 2022 году он возглавил управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области.