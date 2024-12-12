Приставы арестовали на парковках Перми принадлежащие должникам машины

Сотрудники ГУ ФССП по Пермскому краю провели рейды по парковкам возле торговых и административных центров для выявления автомобилей, принадлежащих должникам по исполнительным производствам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю. Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

Вчера рейды прошли в Индустриальном, Дзержинском, Свердловском и Орджоникидзевском районах Перми. С помощью программы «Мобильный розыск» приставы проверяли собственников транспортных средств. Если у владельца обнаруживался крупный долг, машина подвергалась процедуре ареста. Так, на железнодорожном вокзале «Пермь-2» арест был наложен на Mitsubishi и Toyota Tundra. На парковке возле ПНИПУ арестован Geely Emgrand, принадлежащий пермяку, задолжавшему более 1,5 млн руб. В Орджоникидзевском районе на стоянке возле пермского завода «Машиностроитель» арестована LADA Granta, зарегистрированная за жительницей Перми, не возвращающей 200 тыс. руб. микрофинансовым организациям.

Если владельцы автомобилей не погасят долги, машины будут реализованы на торгах. В ГУ ФССП отметили, что подобные рейдовые мероприятия проводятся в Пермском крае еженедельно.