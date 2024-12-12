Полиция задержала напавшего на воспитателя детского сада челябинца

Сотрудники управлений МВД РФ и Росгвардии по Челябинской области задержали местного жителя, набросившегося на воспитателя детского сада. В отношении него возбуждено административное дело по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), сообщает пресс-служба главка.

Инцидент произошел в детском саду Металлургического района Челябинска во время прогулки. По данным полиции, посторонний перелез через забор, матом обругал воспитателя, а затем набросился на нее.

Полиция установила, что челябинец был пьян. Сейчас он находится в камере для задержанных.