Большая концертная программа пройдет на «Роза Хутор» в новогодние каникулы

Григорий Лепс, «Агата Кристи», Алексей Чумаков, звезда театра и кино Максим Аверин, известные стендаперы, джазовые и классические исполнители выступят в многофункциональном зале «Роза Холл».

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Праздничный концертный марафон откроется 2 января выступлением одного из лучших музыкантов страны Алексея Чумакова. Своим поклонникам он представит акустическое звучание любимых хитов и новых произведений. Среди них: «Счастье», «Тут и там», «Девочка, девушка, женщина», «Необыкновенная», «Небо в твоих глазах» и многие другие. 3 января программу продолжит большой новогодний концерт основателя легендарной группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, который подготовил для зрителей масштабное шоу. Сольное выступление одного из самых ярких и авторитетных представителей российской эстрады, обладателя множества премий и наград Григория Лепса пройдет 4 января. Далее на сцене его сменит молодая, но амбициозная группа «Комната культуры», ставшая победителем фестиваля "Ленинградские мосты».

— Многофункциональный концертный комплекс «Роза Холл» — это современная площадка, отвечающая мировым стандартам площадью более 10 000 квадратных метров. Самое современное оборудование позволяет радовать зрителей выступлениями в разных жанрах. Так, в рамках новогодней программы 6 января свой моноспектакль «Научи меня жить» покажет Максим Аверин. Полноценное театральное действо представляет собой продуманную и искусно сложенную мозаику из музыки, поэзии и прозы, сопровождающуюся звуковой и световой партитурой, в котором актер остается один на один с публикой и открывает в этом диалоге свою душу,— поделились в «Роза Холл».

7 января пройдет сольный концерт финалистов Высшей лиги КВН и шоу «Звезды» на НТВ команды «Борцы». Зрители не только оценят самые лучшие шутки, но и смогут задать вопросы юмористам в классическом конкурсе «Разминка». Джазовые мелодии детства прозвучат в «Роза Холл» 8 января в исполнении коллектива Юрия Бедрака из Санкт-Петербурга. Музыканты представят публике свои интерпретации свинга из мульт-классики 90-х и джазовых стандартов саундтреков к знаковым фильмам. Ностальгическое музыкальное путешествие продолжится 9 января на концерте классической музыки трио Mons Music.

Известный своим ярким стилем и оригинальными шутками стендап-комик Евгений Чебатков выступит 10 января. Его живые шоу подходят для людей совершенно разных поколений. Завершится новогодний концертный марафон на горном курорте «Роза Хутор» 15 января. Познакомиться с программой и забронировать билеты можно на официальном сайте «Роза Холл».

Концерты и выступления звезд станут частью новогодней программы на «Роза Хутор». В праздничные дни на курорте откроется резиденция Деда Мороза. На новогодних каникулах гостей «Роза Хутор» ждут ярмарки, выставки под открытым небом, мастер-классы от народных умельцев, конкурсы, сюрпризы и многое другое.

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