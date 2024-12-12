4 тысячи жителей Удмуртии пострадали от укусов животных за 11 месяцев
Почти 4 тыс. жителей Удмуртии пострадали от укусов животными в январе-ноябре. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. За девять месяцев курс лечебно-профилактической иммунизации прошли 2,9 тыс. человек.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
С начала года зарегистрирован 21 случай бешенства среди животных, больше всего — в Киясовском районе, где зафиксировали восемь случаев. Бешенством в регионе заражались лисы, барсуки, собаки и коты.