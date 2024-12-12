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Жительницу Краснодара будут судить за нападение на полицейского с вилкой

В Краснодаре суд рассмотрит дело о нападении голой жительницы на полицейского с вилкой. Об этом пишет «"КП" — Кубань» со ссылкой на пресс-службу суда. Заседание назначено на 19 декабря.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Екатерина Матвейкина этим летом напала на соседа-полицейского в подъезде. Конфликт произошел из-за того, что сотрудник полиции попросил убавить громкость музыки и сделал хозяйке квартиры замечание.

На жительницу Краснодара за применение насилия в отношении сотрудника городского МВД завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Алина Зорина

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