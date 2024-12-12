В Крыму ввели штормовое предупреждение из-за непогоды

На Крымском полуострове действует штормовое предупреждение об опасных метеоявлениях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pixabay Фото: Pixabay

Жителей региона предупреждают о резком изменении погоды. Ожидается дождь, местами сильный, переходящий в мокрый снег. Юго-западный ветер усилится с переходом на северо-западный. Порывы достигнут 15–20 м/с. Температура воздуха днем до +5, в горах до -4 градусов.

«В горах ни одно фото не стоит твоей жизни!»,— подчеркнули в МЧС.

Алина Зорина