На Кубани в аварии погиб пешеход
В ДТП на автодороге «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края» в Кавказском районе погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани
24-летний водитель Volkswagen Tiguan сбил пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении без светоотражающих элементов. Личность погибшего и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Госавтоинспекция Краснодарского края напоминает пешеходам, что движение по дороге опасно. В темное время суток необходимо иметь на верхней одежде светоотражающие элементы или жилет.