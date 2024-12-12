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На Кубани в аварии погиб пешеход

В ДТП на автодороге «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края» в Кавказском районе погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

24-летний водитель Volkswagen Tiguan сбил пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении без светоотражающих элементов. Личность погибшего и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция Краснодарского края напоминает пешеходам, что движение по дороге опасно. В темное время суток необходимо иметь на верхней одежде светоотражающие элементы или жилет.

Алина Зорина

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