На Кубани в аварии погиб пешеход

В ДТП на автодороге «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края» в Кавказском районе погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

24-летний водитель Volkswagen Tiguan сбил пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении без светоотражающих элементов. Личность погибшего и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция Краснодарского края напоминает пешеходам, что движение по дороге опасно. В темное время суток необходимо иметь на верхней одежде светоотражающие элементы или жилет.

Алина Зорина