При столкновении грузовика с автобусом под Новосибирском пострадали 11 человек

Число раненых в ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса на трассе в Мошковском районе Новосибирской области ранения получили 11 человек. Об этом сообщило правительство региона.

«Медицинская помощь потребовалась 11 пострадавшим, в том числе одному несовершеннолетнему»,— отметили в областном министерстве здравоохранения.

В результате ДТП четырех человек госпитализировали, еще семеро обратились за медицинской помощью самостоятельно. По словам представителей регионального Минздрава, никто из пострадавших не получил тяжелых травм.

Инцидент произошел накануне в 18:30, когда автобус после столкновения с грузовиком съехал в кювет. В момент аварии в салоне автобуса находились 45 пассажиров. Правоохранители организовали проверку по факту ДТП.